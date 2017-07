La UE no aplicará por ahora sanciones contra Venezuela

La Unión Europea (UE) no contempla por el momento imponer medidas restrictivas al Gobierno o la oposición en Venezuela y aboga por esperar hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos en torno a la Asamblea Nacional Constituyente y el referendo convocado por la oposición.



"Creemos que por el momento tomar medidas restrictivas contra un actor u otro en Venezuela probablemente no ayudaría a conseguir el objetivo de retomar el diálogo", dijo hoy un alto cargo de la Unión Europea en vísperas del consejo de Asuntos Exteriores que celebrarán los ministros de los Veintiocho el próximo lunes.



Durante la reunión no está previsto un debate sobre la situación en Venezuela, pero la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, se referirá en su discurso introductorio al "deterioro de la situación", según estas fuentes.

Los ministros no tienen previsto emitir ninguna declaración en referencia a Venezuela dada la "incertidumbre de la situación actual" y consideran que "sería mejor esperar hasta final de mes", hasta ver cómo se desarrolla la Asamblea Constituyente y la consulta prevista por la oposición.



Maduro convocó el 1 de mayo una Asamblea Nacional Constituyente que el 30 de julio deberá elegir a los redactores de una Nueva Carta Magna, mientras que el Parlamento, controlado por la oposición que es contraria a la Constituyente, ha convocado para el 16 de julio un referendo para consultar a los venezolanos su rechazo o apoyo al proceso.



La UE cree que la Constituyente "tiene fallos" dado que "no ha habido un adecuado proceso consultivo que involucre a todos los partidos políticos" y que, por lo tanto, "en su forma actual no tendrá la legitimidad ni conseguirá la confianza que sería necesaria para hacer que esta asamblea constitucional sea significativa", según el citado alto cargo.



La combinación del referendo con las manifestaciones previstas por los opositores, dice, suponen "una mezcla bastante peligrosa de tensiones crecientes", pese a la liberación del líder opositor Leopoldo López, que ha sido puesto bajo arresto domiciliario.



Este paso, celebrado por la UE, no ha sido suficiente para estabilizar la situación, recuerdan.



Por todo ello, los Veintiocho prefieren esperar al "momento óptimo" para enviar un "mensaje claro y conjunto".



"Si lo hubiéramos hecho la semana pasada no hubiéramos tenido el elemento de la excarcelación de Leopoldo López, que es un elemento significativo. Es por ello que puede que haya desarrollos de aquí a finales de mes, y entonces esperaremos un poco antes de reiterar el mensaje de la UE", dijo este alto cargo.



El mensaje fundamental seguirá siendo la llamada al respeto de la Constitución y la voluntad y los intereses de todo el pueblo venezolano, así como a retomar un diálogo inclusivo entre el Gobierno y todos los partidos de la oposición.

