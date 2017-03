La venezolana Michelle Roche gana V Premio de Narrativa Francisco Ayala

La venezolana Michelle Roche es la ganadora del V Premio de Narrativa Francisco Ayala por el conjunto de relatos "Gente decente", una obra que aborda las relaciones familiares "como un microcosmos donde ensayar las identidades".



Según informó la editorial "Musa a las 9", el jurado de este premio, el primero en España que reconoce una obra que se publicará únicamente en formato digital, eligió esta obra porque es "fruto de una sólida voz narrativa".

Roche dijo que está "contentísima" por este premio ya que se trata del primero que gana "por escribir ficción", y eso "siempre es una satisfacción muy grande". "Como vengo del periodismo en lo que soy más conocida es en no ficción", reconoció.



Dotado con 4.000 euros (4.230 dólares), en esta convocatoria se presentaron 330 manuscritos procedentes de España, México, Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Francia o Estados Unidos, entre otros.



El Premio de Narrativa Francisco Ayala pretende impulsar la edición de narrativa breve contemporánea inédita en los nuevos formatos de lectura, apostar por la buena difusión y la permanencia de obras y autores y fomentar la lectura desde el ámbito de las nuevas tecnologías.



En este sentido, Roche, quien en la actualidad vive en Madrid, señaló que "todavía" no está "muy claro" qué es la edición digital.



"La literatura digital -afirma- borra las fronteras, te ahorras todo lo que es el tiempo de publicación de un libro y puedes ponerlo rápidamente en cualquier parte y eso me tiene contentísima, que mis cuentos vayan a salir en digital porque en mi país se hace muy difícil".

De su experiencia, Roche explicó que en países como Colombia y Venezuela, con "literaturas muy afines y autores afines" los escritores "viajan más de un lado a otro que sus libros". Y eso provoca un "canibalismo muy grande entre las editoriales y los escritores".



"Tenemos que quitarnos el miedo a la literatura digital, incluso creo que a la larga las editoriales de libros impresos se van a beneficiar mucho de que esta es la verdadera bibliodiversidad, de que puedas una mañana levantarte y sin salir de casa puedas abrir lo que tengas en digital y leer lo que quieras", matizó.



Michelle Roche Rodríguez (Caracas, 1979) escribe narrativa, ensayo, periodismo y crítica literaria y su libro más reciente es "Madre mía que estás en el mito" (Sílex, 2016), un ensayo que analiza el perfil de la Virgen María y el modelo de mujer que propone como sufriente "madre virgen".



En la actualidad imparte talleres de ensayo, periodismo cultural y narrativa, además de cursos de literatura y colabora con las revistas Barcelona Review, Buensalvaje, Quimera y Zenda y con los medios culturales venezolanos QuéLeer y "Papel Literario", suplemento del periódico El Nacional, donde trabajó por más de un lustro.



En 2014 fundó el portal "Colofón Revista Literaria", que ahora dirige.

CajaGRANADA Fundación, la Fundación Francisco Ayala y la editorial Musa a las 9 han retomado este premio después del parón del año pasado tras ser "conscientes de las innumerables posibilidades de difusión de la publicación digital".



Pero también, como añade la nota, por la capacidad que esta edición tiene "para traspasar fronteras" y "permanecer en el tiempo frente al fugaz sistema de distribución que hace que las publicaciones sobrevuelen las mesas de novedades de las librerías pocas semanas."



Las obras premiadas en anteriores ediciones fueron, "La belleza" (2015) de Miguel Torres López de Uralde; "Suficiente soga", de Miguel Ángel Díaz Dueñas (2014); "La bofetada de Gilda", de Kike Cherta (2013), y "Les ruego que me odien", de Guillermo Roz (2012)