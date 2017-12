Lady Gaga anunció que realizará espectáculos en Las Vegas durante dos años

La artista Lady Gaga anunció este martes que desde diciembre del próximo año y durante dos años se presentará en el MGM Park Theater en Las Vegas, EE. UU.

"Es la tierra de Elvis, Tony Bennett y Frank Sinatra, el Rat Pack, Elton John, Judy Garland y Liza Minnelli", dijo la artista por medio de un comunicado reseñado por medios especializados.

“Los rumores son ciertos, seré una chica de Las Vegas”, confirmó la artista a través de su cuenta de Instagram.

“Ha sido mi sueño de toda una vida presentarme en Las Vegas. Me siento honrada de formar parte de un grupo histórico de artistas y de crear un espectáculo nuevo, diferente a todo lo que Vegas haya visto antes. Te diré exactamente lo que les dije a mis socios de MGM y Park Theater: puedes contar con esta intérprete siempre para una cosa... Dejaré mi corazón en el escenario todas las noches. Gracias a mis fanáticos por creer siempre en mí. ¡Encuéntrame en Las Vegas bebé, lo logramos!”, añadió Gaga en el comunicado.

La aclamada artista acaba de concluir su gira por América del Norte con una presentación en Inglewood.

The rumors are true! I will have my own residency at MGM’s Park Theater. Get ready for a brand new show!! It’s been my lifelong dream to be a Las Vegas girl, I’m so overjoyed! LOVE YOU LITTLE MONSTERS WE DID IT, MEET ME IN Las Vegas!! #LasVegasGoesGaga pic.twitter.com/UhPdW5wgXu