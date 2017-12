Las burlas de Nacho Redondo hacia las personas con discapacidad que desataron la furia en redes sociales

El comediante venezolano Ignacio Redondo, mejor conocido como Nacho Redondo fue objeto de duras críticas por el contenido de su show de stand up comedy presentado en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, donde se burlaba de las personas con discapacidad.

“La gente no entiende que esas cosas de las que yo me burlo o hablo no son mi culpa, ese fue Dios que hizo a la gente rara y hace las discapacidades”, fueron algunas de sus palabras frente a una audiencia de estudiantes de la casa de estudios, donde emitió fuertes comentarios sobre las olimpiadas paralímpicas, comentarios que desataron la indignación y furia de cientos de personas en redes sociales.

Este miserable se burla de la gente con discapacidad. Supuesto humorista Venezolano. Se llama Nacho Redondo https://t.co/nAA2JxKkhc — Ivan Briceño (@enazul4) 4 de diciembre de 2017

Incluso la Comisión de Apoyo al Estudiantes con Discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y Archivología emitió un comunicado para rechazar la actuación de Redondo durante el evento anual Risas Azules del 28 de noviembre en el marco del Día del Estudiante Universitario.

“El discurso de este comediante se basa en el género de la comedia ofensiva –que él describe como transgresora. Esto según él le da licencia para ofender sin importarle a quién y cómo ofende”, se lee en el texto.

Las críticas del lado del gremio de la comedia y la actuación tampoco se hicieron esperar. El pasado lunes, la actriz Daniela Alvarado compartió en su cuenta de Instagram seis extensos videos en los que exponía su rechazo y le recomendó una autorevisión pues a su juicio, esa no es la manera de hacerse notar ni llamar la atención.

Lo propio hizo la animadora Ligia Petit en su cuenta de Youtube. “Ver a un humorista hacer show con la burla a las personas que tienen discapacidad es algo miserable y ver todavía a un público que lo aplaude y se ríe de esos chistes, yo no sé qué es peor. ¿En qué nos estamos convirtiendo como sociedad?”, se cuestionó.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve