Dolores O’Riordan: El ícono femenino de los 90’s que se fue de este mundo dejando un legado importante en el rock

El rock vuelve a estar de luto. Falleció Dolores O'Riordan, la cantante principal de la agrupación irlandesa ‘The Cranberries’ a los 46 años. Su inesperada muerte fue anunciada por su publicista, quien no detalló la causa del deceso, afirmando que los miembros de su familia están devastados por la noticia.

O'riordan pasó gran parte de su vida escribiendo letras, muchas de ellas usadas para los más grandes éxitos de ‘The Cranberries’ como ‘Linger’ que se mantuvo durante 24 semanas en el Hot 100 de Billboard, al igual que ‘Dreams’ una de las más aclamadas de la agrupación, pero además fue la única escritora de ‘Zombie’, canción que aún se escucha en la radio y que catapultó a la agrupación al reconocimiento mundial.

Su voz que la representaba como una mujer fuerte, enérgica y sus tonos altos llevados al ritmo de guitarras eléctricas, la hicieron mostrar su tenacidad al igual que su sensibilidad.

En el 96, un crítico de música del new york times llamado Neil Strauss, aseguró que O'Riordan era una intérprete que podía cantar cualquier cosa y hacer que pareciera musical.

La banda ‘The Cranberries’ se fundó en 1989, al principio se hicieron llamar ‘The crabberry saw us’ para luego, cambiar su nombre al que todos conocemos luego de que O'Riordan asumiera la voz principal en 1990. Junto a los hermanos Noel y Mike Hogan, y el baterista Fergal Lawler. El grupo fue ascendiendo impresionantemente dentro de la escena del rock alternativo, con sus canciones melódicas pero con ritmos fuertes derivados del punk.

‘Everybody else is doing it, so why can't we?’, ‘No need to argue’, ‘To the faithful departed’ y ‘Bury the hatchet’, fueron los álbumes de la agrupación que llegaron al top 20 del listado billboard 200.