Legisladores demócratas de Colorado logran cancelar restricciones migratorias

Los demócratas impusieron hoy su mayoría en la Cámara de Representantes de Colorado tras lograr la aprobación de una resolución conjunta que pide la anulación de las restricciones migratorias, recientemente impuestas por el Gobierno federal de Estados Unidos.



La resolución conjunta HB17-1013 pide "la inmediata cancelación de la orden ejecutiva con respecto a la entrada de extranjeros a Estados Unidos, firmada por el presidente de Estados Unidos el 27 de enero de 2017".



El documento impulsado por los legisladores Chris Hansen y Dafna Michaelson Jenet, basa el pedido en el hecho de que Estados Unidos "siempre ha sido una nación de inmigrantes" que a lo largo de su historia, "les ha dado la bienvenida a personas buscando refugio por guerras, hambre, terrorismo y otras atrocidades".



Tras enumerar antecedentes legales de aceptación de inmigrantes y refugiados (como después de la Segunda Guerra Mundial), los legisladores indicaron en su resolución que hasta 218 millones de personas se ven afectadas por la nueva ley, incluyendo personas que ya habían recibido sus visas.



"Entre aquellas personas a quienes se les negó una entrada rápida a Estados Unidos figuran personas que ayudaron a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en varios teatros de conflictos armados, incluyendo Afganistán e Iraq", sostienen los legisladores.



Además, dijeron, darle preferencia a una religión sobre otra "contradice las tradiciones, los estatutos y la Constitución de Estados Unidos", por lo que los representantes estatales dejaron en claro su "expresa y fuerte oposición" a la medida recientemente adoptada.



Durante más de una hora antes de adoptarse la resolución, los legisladores que la respaldaron citaron desde Gandhi ("El poder debe basarse en el amor"), al simbolismo de la Estatua de la Libertad y hasta los lazos históricos de Estados Unidos con países ahora afectados por la orden ejecutiva.



Entre los oradores figuró el representante estatal Joseph Salazar, demócrata y abogado experto en derechos civiles, quien advirtió que "la historia juzgará duramente a Estados Unidos" por negarse a aceptar a refugiados y enfatizó que la resolución adoptada hoy demuestra que "existe un grupo de estadounidenses que se levanta a favor de los refugiados".



Salazar subrayó que la resolución era necesaria porque el tema afecta a la convivencia con "los vecinos", más allá de cualquier postura política o partidaria.



Por su parte, el presidente de la bancada minoritaria, el representante republicano Patrick Neville, lamentó que sus colegas le dedicasen tiempo a "algo que no pueden cambiar" por tratarse de un tema federal, no estatal y aclaró que la orden ejecutiva no excluye a todos los países musulmanes ni se basa en la religión de los excluidos.

Colaboración EFE