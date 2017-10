Leones del Caracas ganó la primera tanda a Caribes en su casa

Los Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui son los únicos equipos que juegan este lunes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y lo hacen en un encuentro a doble tanda, el primero ya lo ganaron los capitalinos 6 carreras por 3.

Albert Cordero fue el héroe de los Leones, al momento que en extrainning sacó un cuadrangular que puso las cifras finales.

Desde las 8 de la noche inició el segundo partido y hasta el momento se mantiene en desarrollo.

Los juegos programados para este martes son: Aguilas vs. Bravos, Magallanes vs. Tiburones y Cardenales vs. Tigres

Redacción NTN24 Venezuela

