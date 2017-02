Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira no tendrán dónde jugar: UCV les rescindió alquiler del Universitario

Los aficionados al béisbol en Caracas podrían quedarse sin pelota profesional tras los roces surgidos entre los equipos Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira con la Universidad Central de Venezuela (UCV), arrendadora del principal estadio de la capital venezolana.

La UCV, que es patrimonio de la humanidad desde el año 2000, informó en un comunicado que los clubes Leones y Tiburones incumplieron compromisos económicos y han permitido el deterioro del recinto, por lo que procedió a rescindir, de forma unilateral, el contrato de arrendamiento, dice el comunicado.



Sin embargo, la casa de estudios señala estar dispuesta "a llegar a un nuevo contrato y a velar por el cumplimiento del mismo en pro de todos" los involucrados.



"En la Fundación, como administradores del recinto, no podemos permitir que un inmueble que debe estar al servicio de la comunidad estudiantil y es un símbolo de la capital se deteriore de esa manera", añadió la UCV.



Por su parte, los clubes Leones y Tiburones respondieron con un comunicado conjunto en el que aseguran que para ellos llegar a un nuevo acuerdo "es primordial" y se defienden de las acusaciones, alegando que fue la UCV quien no cumplió "ciertas obligaciones contractuales".



"A pesar de la grave situación económica hemos hecho grandes esfuerzos por estar al día con los pagos, no comprendemos los términos por los que un vocero (de la UCV) planteó la terminación de los contratos", dijeron los equipos en su comunicado.



La UCV había denunciado en diciembre pasado que, por la falta de pago de Leones y Tiburones y el escaso mantenimiento, el parque de pelota caraqueño confrontaba serios problemas de infraestructura y algunos relacionados con las torres de iluminación, pero los juegos en la capital no se detuvieron.



El Estadio Universitario de Caracas fue edificado en 1951 por el célebre arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, y tiene un aforo de 22.690 espectadores. En sus instalaciones se han disputado 8 Series del Caribe y los Juegos Panamericanos de 1983.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve