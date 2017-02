Leopoldo López, líder opositor venezolano: "Debemos salir de una dictadura ineficiente, corrupta y con vínculos con el narcotráfico"

El preso politico venezolano Leopoldo López condenó la censura a CNN en Español en Venezuela. "Mi más profundo rechazo a la censura a CNN. A la dictadura acorralada y débil solo le queda la brutalidad frente a la verdad y la razón", publicó a través de cuenta de Twitter.

Invitó a los venezolanos a marchar este 18 de febrero. "A todos los venezolanos de bien, indignados por esta vergüenza, los convoco este 18 de febrero a rechazar a la dictadura. Hermanos, indignados por la censura y el Estado delincuente, este sábado digamos: No más censura, no más narcotráfico".

"La dictadura y su TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) creen que me van a callar y a quebrar. Hoy ratifico mis palabras por las que fui encarcelado hace tres años: Debemos salir de una dictadura ineficiente, corrupta y con vínculos con el narcotráfico", subrayó.

"Es intolerable que mientras una cúpula delincuente se enriquece abusando del poder, nuestro pueblo sufre en colas y come de la basura. Que el mundo sepa: los delincuentes y narcotraficantes de la dictadura no representan a los venezolanos, pueblo trabajador, honesto y demócrata", y agregó: "Nuestro país será referencia internacional por su democracia y el trabajo de su pueblo, no por la corrupción y los crímenes de una dictadura".

Redaccción NTN24 Venezuela

