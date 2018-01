Levantan cierre en Capitolio de Colorado; autoridades continúan investigando reportes de disparos

El cierre bajo el que se encontraba el Capitolio de Colorado fue levantado, mientras las autoridades continúan investigando tras recibir reportes de disparos, según informó la Policía de Denver. Por el momento no hay reporte de heridos.

"Los investigadores no creen que exista una amenaza para el área", añadió la Policía.

UPDATE: Lock down has been lifted and investigators do no believe there is a threat to the area. Remains active investigation. Watch here for updates. — Denver Police Dept. (@DenverPolice) 4 de enero de 2018

Lockdown at Capitol is LIFTED. Buildings are no longer on lockdown. @DenverPolice handling investigation. — CSP Public Affairs (@CSP_News) 4 de enero de 2018

El periodista Joe St. George, quien se encuentra dentro del Capitolio, dijo que las actividades dentro del lugar se desarrollaban con normalidad a pesar del cierre.

Regular business going on inside Capitol despite lockdown. Reports of a shooting outside Colorado State Capitol pic.twitter.com/MA0BkYQwBP — Joe St. George (@JoeStGeorge) 4 de enero de 2018

De acuerdo con un productor ejecutivo de CBS4 Denver aseguró que un testigo le dijo a una reportera que alguien sacó un arma mientras caminaba por Colfax cerca del Capitolio y disparó a un carro. Alguien en el vehículo devolvió los disparos.

Witness tells @CBS4Shaun that someone pulled a gun while walking on Colfax NEAR the Capitol and fired shots at a car. Someone in the car returned fire #breaking — Jeff Gurney (@JefGurney) 4 de enero de 2018

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24