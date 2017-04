Líder de colectivo oficialista conocido por agresiones contra opositores: “Si hay un video que me condena mándenme preso”

El coordinador del colectivo Resistencia y Rebelión, Jorge Navas aseguró que esas organizaciones están conformadas por personas que desarrollan un trabajo social y llevan “a los más necesitados” las políticas sociales del gobierno de Maduro. Sin embargo, fotografías y videos sustentan las denuncias de los dirigentes opositores sobre las agresiones de este colectivo liderado por Navas, quien pidió mostrarlas. “Si hay un video que me condena, yo me pongo a la orden del Ministerio Público y bueno, mándenme preso” y en ese sentido, negó que estén armados.

“Hay muchas cosas que se hacen dentro de un colectivo y no lo contrario que se dice, que son grupos de delincuentes (…) nos han satanizado y nos dan un término de paramilitares. No somos ningunos criminales, no somos ningunos asesinos, ahora sí tenemos una prioridad que es defender y hacer que esta revolución avance y se sostenga en el tiempo”, dijo durante una entrevista en el programa Primera Página de Globovisión.

Pero los hechos demuestran lo contrario pues el colectivo que dirige Navas ha sido el responsable de las agresiones contra el ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática y más recientemente, del brutal ataque que sufrió a comienzos de abril el diputado de Primero Justicia, Juan Requesens frente a la Defensoría del Pueblo.

“Ah, que se da un debate acalorado (…) sí se ha dado, nosotros hemos conversado con varios diputados de la MUD, nosotros hemos sido provocados por estos diputados y es que ellos no son ningunos niños Jesús, ellos son personas que de manera violenta y con un lenguaje muy violento te ofenden (…) nosotros a eso nos hemos defendido pero con un megáfono y una Constitución”, sumó.

Durante las últimas semanas las denuncias sobre la presencia de colectivos armados para disuadir las protestas contra el Gobierno se han multiplicado. La semana pasada una joven murió de un disparo en la cabeza cuando pasaba cerca de una manifestación en el estado Táchira. En video quedó registrado el momento en que la joven cayó al piso justo cuando un grupo de motorizados transitaba por la zona.

