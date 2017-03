Líderes demócratas se disculpan por parte de Trump por acusar sin pruebas a Barack Obama

Los líderes demócratas del Congreso de EE. UU. pidieron este lunes al presidente, Donald Trump, que se disculpe por acusar sin pruebas a Barack Obama de ordenar escuchas en la Torre Trump, así como una investigación libre sobre presuntas conexiones entre su campaña y Rusia para influir en las elecciones.

Así lo solicitaron Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, y Nancy Pelosi, su par de la Cámara de Representantes, tras celebrarse este lunes la primera audiencia pública sobre el tema en el Congreso, en la que testificaron el director del FBI, James Comey, y el de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Michael Rogers.

"El director del FBI ha confirmado lo que ya han dicho miembros de ambos partidos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado: El presidente Obama no ordenó ninguna intervención de comunicaciones en la Torre Trump. No importa qué más haya sucedido, no hay peros al respecto", dijo Schumer.

"Al tuitear esta acusación y tratar de validar las teorías no demostradas de los medios radicales de comunicación estadounidenses, el presidente Trump ha dañado severamente su credibilidad, la cual es esencial para ser presidente. Necesita retirar su acusación inmediatamente", agregó el senador, después de que Comey afirmara no tener pruebas al respecto.

Según Trump, Obama ordenó interceptar las comunicaciones de la Torre Trump de Nueva York, donde el magnate vivía y trabajaba durante la campaña electoral.

"¡Terrible! Acabo de enterarme de que Obama tenía mis líneas pinchadas en la Torre Trump antes de la victoria. No se encontró nada. Esto es ¡Macarthismo!", tuiteó Trump el pasado 4 de marzo al aludir a la ‘caza de brujas’ liderada por el senador ultraderechista Joseph McCarthy (1908-1957) durante los años cincuenta.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!