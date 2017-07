Lilian Tintori agradeció a Rodríguez Zapatero y hermanos Rodríguez tras arresto domiciliario para López

La defensora de derechos humanos, Lilian Tintori agradeció al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero y a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez tras la medida de arresto domiciliario otorgada por el TSJ a su esposo, Leopoldo López.

“Hoy podemos decir que el presidente Zapatero logró esta medida y como familia la agradeceremos, y el país debe agradecer cualquier mediación”, dijo desde la concentración convocada por la oposición este domingo, cuando se cumplen 100 días de protestas.

Entre lágrimas relató que el líder llegó a su casa a las 3:00 de la mañana “ y les di las gracias a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez que estaban ahí presentes”, sumó.

Por otra parte aseguró que no hubo negociación alguna para que su esposo, el líder opositor Leopoldo López haya recibido la medida de casa por cárcel otorgada por el Tribunal Supremo de Justicia, la madrugada del sábado.

"No se negocia la libertad, jamas. Y Leopoldo López nos ha demostrado que eso no se negocia", dijo. Al tiempo que afirmó que no se le garantizaba la vida dentro de la cárcel de Ramo Verde.

Tintori explicó que López estuvo 10 días con vómitos y malestar estomacal, aparentemente por una comida en mal estado que consumió, por lo que solicitó ante la Defensoría una medida sustitutiva de la privación de libertad.

Redacción NTN24 Venezuela

