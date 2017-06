Lilian Tintori: No hay forma de que yo me canse de luchar por ver a Leopoldo libre

La defensora de derechos humanos, Lilian Tintori respondió a los señalamientos del alcalde Jorge Rodríguez, quien dijo que Leopoldo López "sí quería" aceptar un beneficio de casa por cárcel pero su esposa impidió que se concretara.

Desde uno de los puntos de concentración de la marcha opositora de este miércoles, dijo que el exprsidente español sí se reunió con su esposo en Ramo Verde y la intención del exmandatario es lograr la libertad de los presos políticos.

"Y ojalá sea así. Por ahí decían que yo no quiero eso, yo creo que no pudo luchar más por la libertad de Leopoldo, no hay forma en que yo me canse por ver a Leopoldo libre", dijo.

Asimismo, dijo que en la reunión que sostuvo el líder opositor, "no le pidieron nada", en referencia a las declaraciones de Rodríguez.

