Lindsay Lohan causa revuelo en redes sociales por fotografías en vestido de baño visitando las playas del mar Egeo en Grecia

Para celebrar sus 31 años, la polémica actriz Lindsay Lohan viajó el fin de semana hasta las playas de Grecia para compartir con sus amigos más cercanos en ‘Mykonos’ una de las discotecas más prestigiosas del país.

En su visita a las playas del mar Egeo fue captada por los paparazis en un vestido de baño negro que dejaba ver el estado actual de su figura, según las críticas y sus mismos fanáticos, la actriz ha desmejorado su aspecto físico notablemente.

Las fotos fueron filtradas en la red social Instagram en donde los comentarios negativos por parte de sus seguidores dejan en evidencia la decepción de los mismos resaltando que Lohan luce demacrada y con panza.

Además, algunos seguidores aseguran que su estado actual se debe al consumo de drogas y aunque la actriz es joven la evidente flacidez en sus glúteos y piernas dejan en evidencia el descuido que ha tenido con su aspecto físico.

La actriz compartió a través de su cuenta de Instagram un video donde celebra en compañía de sus amistades, aunque Lindsay invitó a sus amigas Paris Hilton, Britney Spears y Beyoncé por medio de Twitter, ninguna de ellas asistió a la reunión.

"#ChicasBuenas @BritneySpears @ParisHilton vengan a #Mykonos para mi cumpleaños este fin de semana @Beyonce tú también“.

#nicegirls @britneyspears @parishilton come to #mykonos for my birthday this weekend 😊 @Beyonce you too