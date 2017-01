¿Regresarán? Lindsay Lohan está trabajando en historia de ‘Chicas Pesadas 2’

La actriz estadounidense Lindsay Lohan está enfocada en lograr que la película ‘Chicas Pesadas’ regrese a la gran pantalla con una segunda historia que ella misma está elaborando sin –todavía- tener el visto bueno del estudio cinematográfico.

En entrevista a un medio internacional, la también cantante señaló que “me he esforzado mucho para que se ruede Mean Girls 2, pero escapa a mi control. Sé que Tina Fey y Lorne Michaels (productores) y todo el equipo de la Paramount están muy ocupados, pero yo voy a seguir insistiendo y esforzándome para sacar adelante el proyecto. Ya he escrito hasta un esbozo de la trama y de los personajes, solo necesito una respuesta. Sé que Mark Waters, el director, estaría encantado de volver”.

Redacción NTN24