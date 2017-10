Linkin Park transmitirá en YouTube el homenaje al fallecido cantante Chester Bennington

La banda estadounidense de rock alternativo Linkin Park transmitirá en su cuenta de YouTube el homenaje al fallecido cantante Chester Bennington durante el 27 de octubre. El tributo al vocalista, quien se suicidó el pasado 20 de julio, agotó boletería.

“Sé que a algunos chicos de la banda les asusta más subirse al escenario que a otros. Pero tengo que decir que para todos nosotros, eso es lo que queremos hacer. Sentimos que es la forma correcta de celebrar a Chester”, aseguró el músico Mike Shinoda.

VEA TAMBIÉN → Linkin Park anunció presentación en Los Ángeles para rendir homenaje a Chester Bennington

‘Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington’ reunirá a los integrantes de la banda en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. También participará la agrupación musical Blink-182, el vocalista Jonathan Davis de Korn, el guitarrista Daron Malakian de System of a Down y la artista Kiiara.

Las ganancias del concierto irán destinadas al fondo One More Light de la fundación Music for Relief, fundada por Linkin Park.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24