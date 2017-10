¿Fin a los rumores de ruptura? Shakira publica canción romántica en redes y Piqué reacciona

Tras los recientes rumores de que la Shakira y Gerard Piqué dieron fin a su relación, este viernes una publicación de la colombiana podría derribar todas las especulaciones:

La cantante utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que interpreta una de las canciones de su álbum ‘El Dorado’, dedicada a su esposo. ‘Amarillo’ es el nombre de la composición, la publicación viene acompaña con un comentario de la artista “una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor".

Piqué también reaccionó a esta muestra de amor por parte de la barranquillera retuiteando el video y comentándolo con emoticones de carita enamorada y emojis lanzando tres besos.

Esta podría ser la manera escogida por la famosa pareja para silenciar los rumores que ya los dan por separados física y emocionalmente, pues habían dicho que la barranquillera ya no vivía en la misma casa del jugador catalán.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx