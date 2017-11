Llovieron las críticas a Donald Trump Jr. por el método que usó para enseñar a su hija qué es el socialismo

Diversos números de críticas recibió Donald Trump Jr. debido a un mensaje que publicó en Twitter en el que, con motivo de Halloween, dijo que iba a “tomar la mitad de las golosinas de Chloe (su hija) esta noche y dárselas a algún niño que se quedó en casa. Nunca es muy temprano para enseñarle sobre socialismo”.

I’m going to take half of Chloe’s candy tonight & give it to some kid who sat at home. It’s never to early to teach her about socialism. pic.twitter.com/3ie9C0jv2G

Miles de usuarios respondieron al comentario, acompañado de una foto de su hija con una canasta con dulces, muchos de ellos burlándose del hijo del mandatario estadounidense.

El usuario @Bearpigman dijo a Donald Trump Jr. que “'socialismo' fue que ella recibiera las golosinas gratis. Tú tomando la mitad por razones que ella no puede entender es capitalismo”, según reseña la agencia AFP.

"Querida, ¿ves estas golosinas gratis que recibiste? No las compartas con nadie. Así es como actuamos los Trump. Somos egoístas", comentó otra usuaria en redes sociales identificada como @Trisha_Batema.

Incluso la autora J.K Rowling se refirió a la publicación y respondió: “Llene su canasta con dulces viejos que dejó su bisabuelo y luego explíquele que ella tiene más porque es más inteligente que todos los otros niños”. El comentario de la escritora tiene al menos 40 mil ‘retweets’ y más de 160 mil ‘me gusta’.

Fill her bucket with old candy left by her great-grandfather, then explain that she has more because she's smarter than all the other kids. https://t.co/0lbhHYyFe4