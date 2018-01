Lluvia de críticas contra ‘youtuber’ que publicó un video que mostraba a una víctima de suicidio en bosque de Japón

No dejan de producirse las críticas contra el youtuber estadounidense Logan Paul, quien publicó un video en el que mostraba a un hombre que se había suicidado ahorcándose en un bosque de Japón.

Aunque Paul pidió perdón y explicó que su intención había sido sensibilizar al público sobre el problema del suicidio, las reacciones por parte de usuarios en redes sociales continúan.

"Es fácil dejarse llevar en el momento sin sopesar totalmente las posibles consecuencias. (…) A menudo me han recordado lo lejos que realmente llegué y que un gran poder trae consigo una gran responsabilidad", dijo en un comunicado Logan Paul.

De acuerdo con los medios, en el video Paul aparecía riendo y burlándose de la tragedia, refirió la agencia de noticias AFP.

Actores como Aaron Paul, reconocido por su participación en la serie ‘Breaking Bad’ y Sophie Turner, de ‘Juego de Tronos’, son algunas de las personas que han condenado la acción del ‘youtuber’.

“Querido Logan Paul. ¡Cómo te atreves! Me das asco. No puedo creer que tantas personas te admiren. Qué triste. Espero que este último video los haya hecho reaccionar. Eres pura basura. Simple. El suicidio no es una broma. Púdrete en el infierno”, dijo Aaron Paul.

Por su parte, Turner dijo “eres un idiota. No estás creando conciencia. Te estás burlando. No puedo creer lo auto-elogiosa que es tu "disculpa". No mereces el éxito (reproducciones) que tienes. Ruego a Dios que nunca tengas que experimentar algo como ese hombre”.

