Lo lindo del fútbol: hincha egipcio celebra entre lágrimas clasificación de su selección al mundial de Rusia 2018

Para muchos el fútbol es mucho más que un deporte y eso quedó demostrado en este video que circula en redes sociales en el que un adulto mayor no pudo contener las lágrimas tras la clasificación de Egipto al mundial después de 27 años de no asistir a la cita orbital.

Egipto logró su tiquete a Rusia en la agonía del partido frente a la República del Congo luego de que Mohamed Salah, principal referente de los egipcios, anotara de penalti el gol del victoria.

La última participación de Egipto en un mundial fue en Italia 1990.

So my dads soccer team won and this was the result.... 😭😭😭🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/3zdHmf0E5P