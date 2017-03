¿Terrible tatuaje? Jugador serbio se retrata de manera curiosa la cara de su esposa y recibe burlas en redes sociales

El futbolista Uros Vita, defensor del Mechelen de Bélgica, decidió mostrarle su amor a su novia con un tatuaje de su rostro en el lado derecho de su torso. Sin embargo, el dibujo se ve poco profesional y un poco extraño, lo que le consiguió burlas entre los usuarios de redes sociales.

Vita plasmó una foto de su prometida para realizar el tintado, aunque lo que ha causado los memes sobre este es que la cara fue hecha sin contornos, sin pelo, barbilla, orejas y con sólo dos orificios que representa su nariz, y además el dibujo es enorme.

Worst #Football Tattoos: Romantic #UrosVitas Has Wife’s Face Inked On His Body And It’s Weird https://t.co/20KXmtPEB5 pic.twitter.com/aUX1rNAkAz

Serbian defender Uros Vitas is so whipped, he has his wife's face tattooed on his belly😂 pic.twitter.com/vOfjqsoJHG