Estrellas que se opacaron: Estos son los futbolistas que más se desvalorizaron durante los últimos seis meses en Europa

El Observatorio de Fútbol CIES reveló una lista con los nombres más relevantes del fútbol mundial que se han desvalorizado en las ligas más importantes de Europa durante los últimos seis meses. Factores como lesiones, falta de continuidad o mal nivel han sido tenido en cuenta para la caída del valor de estos futbolistas.

Ousmane Dembélé, el joven jugador del FC. Barcelona, llegó como promesa al equipo ‘Culé’, sin embargo, las lesiones y la falta de protagonismo en la plantilla le han costado la dismunicón de su precio en más de 57’000.000 de euros.

Neymar Júnior, la estrella del Paris Saint-Germain de Francia que es por ahora el fichaje más caro en la historia del fútbol, pasó de 247’000.000 de euros a 209’000.000. No obstante, los rumores apuntan a que el Real Madrid presuntamente estaría dispuesto a pagar al menos 400’000.000 de euros por hacerse con los servicios del astro brasileño.

DE INTERÉS → ¡Valen oro! Los futbolistas latinoamericanos que más se valorizaron en los últimos seis meses

Victor Wantama, el keniano de 26 años del Tottenham, escuadra en la que milita el colombiano Davinson Sánchez, bajó su valorización en casi la mitad de su precio máximo. Pasó de 69’000.000 a 34’000.000.

En la lista también está el Croata del Real Madrid Mateo Kovačić y el compañero del Radamel Falcao en el Mónaco, Thomas Lemar.

Aquí la lista completa:

Highest transfer value decreases for big-5 league players during last six months according to exclusive @CIES_Football algorithm, top 50 increases available at https://t.co/CnFTX0lyqh #Dembele #Neymar #Wanyama pic.twitter.com/m1XAf59izG