"Los Obispos estamos contra el régimen totalitario que se está imponiendo en Venezuela" apunta el vicepresidente de Conferencia Episcopal

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana Monseñor Mario Moronta denunció este lunes, a través del diario católico Religión Digital, que a la dirigencia política de la oposición y del gobierno pareciera no importarle el interés común de los venezolanos, sino sus propios intereses, al tiempo que puntualizó que como obispos están en contra del "régimen totalitario" que están tratando de imponer en Venezuela.

"Los obispos venezolanos estamos con el pueblo. Es el verdadero interés de la acción del episcopado. Así lo hemos podido demostrar en muchas ocasiones. También hemos sido claros al decir que estamos en contra del régimen totalitario que se quiere seguir imponiendo en Venezuela", sentenció.

Monseñor Moronta destacó que el diálogo en el país es importante para superar la crisis en la que se encuentra el país, pero advirtió que este no puede seguir realizándose dentro del sector político. "El diálogo no puede seguir siendo un encuentro de élites. Falta la presencia de los sectores populares, gremiales y que el punto número uno de esa agenda de diálogo sea la dignidad de la persona humana", remarcó.

El obispo de la Diócesis de San Cristóbal puntualizó que en la actualidad "a la dirigencia política del oficialismo y de la oposición no parece interesar el bien común sino sus propios intereses".

Sobre la convocatoria adelantada al proceso de elecciones presidenciales, el Monseñor Moronta indicó que la Iglesia Venezolana siempre ha abogado por que se cumpla el mandato de elecciones, "pero éstas deben realizarse con la garantía de respeto, de legalidad y sobre todo de pulcritud. Es algo de lo que se duda".

Hay hambre

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana reiteró la necesidad de dar soluciones a la crisis alimentaria del país indicando que en Venezuela "sí existe hambre".

"Sí existe hambre: son muchas las familias que no logran satisfacer las necesidades básicas, y se quedan con una comida al día. Ha crecido la desnutrición infantil y también entre adultos, sobre todo ancianos. El problema está en que no se consiguen los insumos, no hay producción y lo que se puede lograr conseguir es a un precio altísimo", sentenció.

Acotó que desde la Iglesia Venezolana se ha tratado de ayudar a paliar la situación, "hemos ido ayudando en lo que está a nuestro alcance a muchas personas necesitadas. En el tiempo de Navidad hubo muchos gestos solidarios a niveles comunitarios, familiares e individuales. Es lamentable comprobar que en muchas partes hay personas que buscan restos de alimentos en los desperdicios que son echados para ser recogidos por el aseo urbano".