"Los pacientes no esperan. Todas las salas funcionan a medias": protestan enfermos y personal médico del Hospital Vargas de Caracas

Personal médico y de trabajadores del Hospital Vargas, el más antiguo de Caracas, reclamaron frente a los bajos salarios y la escasez de insumos en ese recinto, lo que ha llevado a la desatención de los pacientes.



Uno de los médicos denunció que un salario promedio de un médico del Vargas no llega a los 600 mil bolívares, es decir; tres dólares al mes, mientras que quienes hacen guardia no llegan al millón de bolívares.



LEA TAMBIÉN: Codevida participó en la ‘misa por la salud y la vida’ donde asistieron pacientes con enfermedades crónicas

Encuentran lote de medicamentos vencidos enterrados en un galpón del Ministerio de Salud en Anzoátegui, según parlamentario

Además hicieron un llamado a los médicos del país a sumarse a los reclamos por mejores condiciones laborales. "No dobleguen en esta lucha, a nosotros no nos dan insumos, no hay dotacion, tenemos que reclamarlo porque tenemos moral frente a 19 ministros de Salud y ninguno ha solucionado el problema".



ADEMÁS: Profesionales de la salud piden mejoras salariales e insumos para atender a los pacientes: Si no hay respuesta tomaremos acciones

La escasez de insumos médicos en Venezuela se hubica en 85 %, mientras que los medicamentos escasean 92 % según la Federación Farmacéutica, pero el gobierno se niega a recibir la ayuda humanitaria por considerarla una especie de injerencia extranjera.

Maryorin Méndez / NTN24 Venezuela