“Los que me trajeron a mi casa me pueden volver meter a preso”: El mensaje de Leopoldo López por si lo devolvían a Ramo Verde

El preso político Leopoldo López realizó un video en su casa el 17 de julio -donde cumplía arresto domiciliario- en compañía de su esposa Lilian Tintori, por si era trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“Los que me trajeron a mi casa me pueden volver meter a preso. Por ello, le dije a Freddy Guevara que le dijera a todos los venezolanos que si la lucha por una Venezuela libre y democrática me llevaba a asumir el riesgo de que me volviesen a meter preso, yo asumía ese riesgo. Y si usted esta viendo este video, es porque paso eso", dijo Leopoldo en la cinta que fue difundida en su cuenta en twitter.

López también anunció el embarazo de su esposa, afirmando que es "la mejor noticia que ha recibido".

Vea también: Sebin se llevó a Leopoldo López de su casa: Fue trasladado a Ramo Verde según la defensa

Recordó que en el año 2014 también realizó un video donde denunciaba que podía ser detenido luego de que el Gobierno hiciera una orden de captura en su contra.

Indicó que siempre se mantuvo firme en la lucha por recuperar la democracia en Venezuela, pese a los castigos injustificados y humillaciones durante los ocho años de prisión.

La madrugada de este martes López, junto a Antonio Ledezma, fue devuelto a la cárcel militar de Ramo Verde, donde el Tribunal Supremo justificó que la medida contra los opositores se debe a que, supuestamente, planeaban fugarse.

Revise: Carlos Vecchio asegura arresto de Leopoldo y Ledezma "acelerará el cambio político"

Redacción NTN24 Venezuekla

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve