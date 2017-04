Luis Almagro pide nuevamente elecciones en Venezuela y cese de represión en las marchas

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este martes a través de un video en su cuenta de Twitter que se realicen elecciones generales en Venezuela y exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a que cese la represión en las manifestaciones.

Lea además: Manifestantes fueron reprimidos este martes en La Guaira y Barquisimeto

“Nuestra región no debe someterse a las amenazas que sus gobierno generan. (…) No podemos llamar revolución a este régimen que subyuga a su pueblo, que no le permite tener una Asamblea Nacional libre”, expresó Almagro.

En ese sentido, el Secretario agregó que el gobierno de Nicolás Maduro, “no ha sabido honrar sus compromisos de diálogo y exigió que responda directamente “a su gente aquello que el pueblo está reclamando en las calles”.

Hoy llamo nuevamente a que se hagan elecciones generales en paz, para que la gente vuelva a ser dueña de su destino #Venezuela pic.twitter.com/xYp0WkIp5Q — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 12 de abril de 2017

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve