Luis Almagro recibió denuncias de la falta de cronograma electoral y la violación de la inmunidad parlamentaria en Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recibió de manos de la diputada venezolana Larissa González las denuncias formales por violación a la inmunidad parlamentaria en por el caso de Gilber Caro y la negativa del Consejo Nacional Electoral de dar el cronograma para las elecciones regionales, que debieron ser en diciembre.

A través de Twitter, el secretario afirmó que tuvo conocimiento de que el presidente Nicolás Maduro no presentará la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional, como le obliga la Constitución, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Recibí d @LarissaGonzale6 #Vzla denuncia x no realizaciónde elecciones a Consejos Legislativos; No presentación informe presidencial a AN pic.twitter.com/sLgguR693v