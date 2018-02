"El éxito de una "abstención pasiva dependerá de su capacidad de movilización posterior": Luis Vicente León

El director de Datanalisis y analista político Luis Vicente León recomendó este viernes a la dirigencia opositora definir una estrategia unificadora de cara a las elecciones presidenciales, indicando que el reto será trazar la ruta de participación.

León explicó que la oposición venezolana debe trazar un objetivo claro y comunicarlo a los ciudadanos de forma clara sin levantar falsas expectativas y además tener claro cuales serán las acciones a tomar el día después de las elecciones presidenciales.

Dejo claro que "la palabra clave, votando o no, es participación. Si llamas a votar con participacion restringida la derrota será demoledora. Si llamas a la abstención y no hay una estrategia activa y participante, el resultado será la frustración en el sofá, oyendo el discurso de Maduro".

Advirtió a la dirigencia opositora que "no puede lanzar un candidato como si fuera a participar en una elección normal. Si decide votar, es alrededor de una simbología de protesta y tendrá que estar clara, comunicada y consistente con su discurso. En caso contrario, la abstención lo demolerá".

Apuntó además que el llamado a la abstención pasiva, no es una opción para la Alternativa Democrática. "La oposición no puede llamar a la abstención pasiva, como esperando que no votar pulverizará por “ósmosis” a su adversario".

Luis Vicente León fue claro al indicar que bajo esta premisa, la "posibilidad de éxito en esa estrategia depende, paradójicamente, de su capacidad de movilización posterior y ese es un reto gigante".

Finalizó señalando que "votes o no votes, sin unidad ninguna estrategia tiene la menor posibilidad de éxito, considerando que incluso unidos se lucha contra una fuerza dispuesta a todo por preservar el poder y evitar sus infinitos costos de salida".

