Luis Vicente León: De nada vale fijar el precio de un producto que no habrá

Para el director de Datanálisis, Luis Vicente León, el gobierno de Maduro sigue cayendo en el error de controlar los precios.

"No hay absolutamente ninguna posibilidad de resolver la inflación controlando precios. Son variables inversamente proporcionales. Los controles de precio desestimulan la producción y las importaciones. Menos oferta es más inflación, independientemente de los discursos", escribió en su cuenta en Instagram.

"Para estabilizar precios, hay que estimular producción e inversión y no se estimula con amenazas y controles, sino al revés. No se estimula la oferta de carne, cerrando carnicerías, sino estimulando su producción y comercialización. De nada vale fijar el precio de un producto...que no habrá", recuerda el economista.

Además reitera que el éxito "no es retirar del mercado productos sobrepreciados y dejar anaqueles vacios. Es activar la oferta al máximo y generar competencia. Si repites y amplificas lo que trajo a la crisis, repites y amplificas la crisis que tienes. La economía es un rio rebelde. Si navegas con su corriente te lleva a tu destino. Si intentas luchar contra él...te revuelca y te ahogas".



Redacción NTN24 Venezuela