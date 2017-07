Luis Vicente León: Ruta de la radicalización anunciada por Maduro parece indicar que las sanciones de EE. UU. son inevitables

El presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León manifestó que el discurso adoptado por Nicolás Maduro tras los resultados de la Constituyente, en el que carga contra la oposición y advierte una posible toma de la Fiscalía “parece indicar es que las sanciones que fueron anunciadas por los EE. UU. y por la UE son ya inevitables e inminentes”.

Así lo dijo en entrevista con el circuito radial privado Éxitos 99.9FM este lunes, donde dijo que podía esperar de parte del Gobierno una intención a calmar las tensiones ya existentes en el país y de esa manera intentara una negociación posterior a la elección, la cual aseguró, el Ejecutivo planteó la semana pasada.

“Pero en cambio el Presidente se va por un discurso absolutamente agresivo que muestra la radicalización total de la Revolución y eso va a ir al ataque de los líderes, al apresamiento y al ataque a los medios”, dijo.

Resultados de la elección del domingo

Por otra parte, el analista político calificó como “un dato llamativo” la cifra de más de 8 millones de personas que participaron en las elecciones de la Constituyente, según el anuncio del CNE y en ese sentido, destacó que no puede compararla “de manera profesional” debido a que la firma que dirige no realizó un exitpolls en la elección pasada.

"Todo apuntaba antes de ayer a que ese número debería oscilar entre los 4 y 5 millones, esas eran las proyecciones de analistas", agregó.

A su juicio, el problema con los comicios del domingo no está ligado a los números, sino con la convocatoria del evento, “que fue convocado sin haber consultado al pueblo en un referendo aprobatorio y eso significa que el pueblo no fue en realidad quien convoca a una constituyente".

León ubicó un segundo problema y es la forma de elección de los representantes de la ANC, la que calificó como “corporativista” pues no fue universal, directa y secreta como todos los procesos anteriores en el país ni reunió las condiciones para ser considerada legítima.

Agregó que la no participación de la oposición “incluso si partiéramos de la idea, que no es cierta, que no participó porque es malcriada (…) tú no puedes convocar una Constituyente, que es el representante del pueblo sin una parte fundamental del pueblo)(…) y mucho menos tendría la capacidad de redactar el pacto social de la nación”.

