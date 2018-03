Lula insta a Maduro a no permitir "el error de aislar a Venezuela"

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva exhortó este jueves al mandatario venezolano Nicolás Maduro a "no permitir el error de aislar a Venezuela".

En una entrevista exclusiva con la AFP, Lula dijo no estar siguiendo de cerca la situación venezolana ni haber conversado recientemente con Maduro, pero explicó que en 2013, cuando el mandatario venezolano asumió el poder como heredero político del fallecido Hugo Chávez, le envió una carta "diciendo lo que yo creía era prudente que él hiciese para armonizar Venezuela".

Lula manifestó que "el compañero Maduro tiene que considerar que es preciso pensar en la economía de Venezuela con mucho cariño, porque Venezuela necesita abastecimiento, precisa generar mucho empleo, puede industrializarse y Maduro no puede permitir que ocurra el error de aislar a Venezuela".

Lula (2003-2010), que enfrenta una delicada situación judicial y aspira a medirse en las elecciones presidenciales de octubre, opinó que "Venezuela necesita abrirse hacia América del Sur, para otros países, asociarse con otros gobiernos, porque peor que un producto caro en la estantería de un supermercado es no tener el producto en la estantería".

"Pero el problema de Venezuela es de Venezuela. Estados Unidos no tiene que amenazar a Venezuela. Brasil no tiene que amenazar a Venezuela. Con paz ya es difícil desarrollar este continente, con guerra lo será mucho más", advirtió.

Lula a Chávez: "Habla menos de Bolívar"

El exlíder sindical se emocionó al recordar anécdotas con Chávez, a quien describió como "una de las personas más extraordinarias que he conocido", pero también hizo repaso de algunas diferencias entre ambos.

"Hablaba con él, le decía 'Chávez, tú no puedes ser voluntarista, no tienes que tratar a Venezuela como si fuese tuya'. Brasil no es mío, yo soy de Brasil", comentó.

"Pasé horas y horas conversando con Chávez, intentando comunicarle un poco de mi experiencia sindical, porque creía que él era una figura extraordinaria pero aún tenía una cabeza un poco militarizada", agregó.

Lula subrayó que el tema de la industrialización era recurrente en sus conversaciones con el líder de la llamada revolución bolivariana. "Le decía a Chávez que debía hablar menos de [Simón] Bolívar y más de industrialización", dijo.

El expresidente recibió a la AFP en la sede del Instituto Lula en Sao Paulo. Dedicó varios minutos de la entrevista para repasar su relación con Chávez a quien también consideró "alguien fuera del promedio".

Pidió tener "cuidado" al abordar la masiva migración venezolana, a causa de la crisis política, económica y social que vive ese país.

"Ciertas personas están saliendo por algún problema en Venezuela, tenemos que tener en cuenta que ellos aman Venezuela y que en la medida en que las cosas mejoren van a volver, ellos no quieren vivir en condiciones desfavorables en Boa Vista (norte de Brasil), su corazón está en Venezuela y quieren volver apenas sea posible".

Según estimaciones oficiales, unos 40.000 venezolanos están viviendo en la capital del limítrofe estado Roraima, muchos de ellos en condiciones de indigencia.

Lula agregó que no es su trabajo dar sugerencias sobre la gerencia de otro país. "Yo no soy nada, soy apenas un expresidente, fui amigo de Maduro y muy amigo de Chávez".

