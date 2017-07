Madre de menor fallecida en concierto de Manchester despierta del coma tras el ataque para enfrentarse a la dura realidad

Lisa Roussos, madre de Saffie Roussos, una de las niñas fallecidas en el atentado suicida de Manchester ocurrido el pasado 22 de mayo, despertó finalmente del coma en el que se encontraba tras el ataque y su esposo le confirmó la triste noticia de la muerte de la menor.

En el atentado Lisa Roussos quedó inconsciente y cayó en coma, este martes, día en el que su hija estaría cumpliendo nueve años, logró despertar.

Today would have been the 9th Birthday of Saffie Roussos, the youngest victim of last month's Manchester attack. RIP, Fly high, angel. 🕊 😇 🎀 pic.twitter.com/qpQPCyfZX0 — Shady Music Facts (@TheShadyFacts) 4 de julio de 2017

No fue necesario que nadie le diera la mala noticia, ella ya lo sabía; narró su esposo Andrew, quien permaneció siempre a su lado.

"Me miró y me dijo: 'Saffie se ha ido, ¿no?'. Lo temía. Le respondí 'sí' y me dijo: 'Lo sabía'", relató Roussos. "Ella era una bromista. Tenía un gran carácter. Era todo lo que podrías desear en una niña pequeña. Amaba bailar, la música, la gimnasia. Si quería algo, lo hacía", agregó el padre al recordar a Saffie.

Saffie Roussos era una de las asistentes al concierto de la artista Ariana Grande en Manchester, al cual asistió con su madre Lisa y su hermana mayor Ashlee Bromwich, un evento que tuvo un terrible final cuando un terrorista suicida del autodenominado Estado Islámico detonó paquetes explosivos previamente ubicados en el Manchester Arena y que la convirtieron en la víctima más joven.

La pequeña fue una de las 22 víctimas mortales del ataque suicida; más de 250 personas resultaron heridas, 23 de las cuales en estado crítico, su madre entre ellas. Saffie tenía los tickets desde diciembre de 2016, su sueño era conocer a Ariana Grande y contaba los días ansiosa para verla en vivo.

Andrew conoció a Ariana Grande dos semanas después en el festival solidario llamado 'One love Manchester' que se realizó en Manchester. "Todo lo que pudo decir fue 'lo siento'. Y yo le dije: 'No tienes nada de que tengas que disculparte. Hiciste feliz a Saffie con lo tuyo'. Me agradeció".

