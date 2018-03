Madre de Rodríguez Torres denuncia que su hijo está aislado: "El 4 de febrero lo trataron mejor”

Jeninie Torres, madre de Miguel Rodríguez Torres, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro le ha impedido ver a su hijo. “No tiene ni abogados que lo defiendan”.

En un video difundido por el Movimiento Desafío de Todos a través de Youtube, la señora se solidarizó con las madres de los otros militares detenidos.

"Lo único que me han dejado hacer es entregarle agua, pero no sé cómo está ni física ni emocionalmente, no sé si está comiendo. Las madres de los demás presos están en las mismas condiciones que yo”.

Afirmó que las autoridades actuales se están comportando de una manera inhumana a diferencia de anteriores gobiernos.

“Hace 26 años, cuando Miguel participó en el 4 de febrero, fue tratado mejor. Ese mismo día, cuando lo detuvieron, le dieron permiso para que me llamara por teléfono y ahorita ni cinco minutos para hablar con él”.

Al igual como hizo su esposo, Jorge Rodríguez, la señora Jeninie pidió al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, interceder “por su hermano”.

“Padrino, hijo, a tu hermano Miguel Eduardo le están violando sus derechos… Ayúdame. Con esta petición no te estoy perjudicando. Sabes que nos conocemos desde hace años”, imploró.

Redacción NTN24 Venezuela

