Maduro asegura que quienes desfalcaron Citgo son “infiltrados”

El presidente Nicolás Maduro se refirió a la detención de la alta directiva de Citgo, principal filial de Petróleos de Venezuela, sobre la cual aseguró que se trató de un “robo descarado y masivo y de la utilización de los poderes de esas personas para hacer acuerdos comerciales sin la autorización de las autoridades de Venezuela”.



Felicito al fiscal Constituyente, Tarek William Saab, por la imputación de los directivos de Citgo, y por “su lucha contra la corrupción. Ha llegado un fiscal valiente y justiciero”.



Asimismo, cargó contra los funcionarios corruptos. “Mientras me estoy jugando la vida, hay un grupo de bandidos robándole al pueblo, ¿cómo se llama eso?; traición”. Comentó que cuando llegó el Sebin a capturar a un directivo de Citgo, oriundo de Falcón, “cuando vio que el Sebin los capturaba dijo; no, a mí no me pueden detener porque soy ciudadano estadounidense y en este país no me pueden detener, infiltrados, que se ponen una franela roja-rojita pero por dentro están podridos”.



El presidente aseguró que habrá sorpresas en las últimas horas sobre los administradores de los CLAP, contra “aquellos que roban los CLAP, que los revenden, que roban al pueblo”.



Maryorin Méndez / NTN24 Venezuela