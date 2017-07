Maduro calificó de "insolente" a la canciller de la Unión Europea y advirtió a Venevisión y Televen que dejen de "conspirar"

El presidente Nicolás Maduro rechazó los llamados a poner fin al proceso constituyente en Venezuela y calificó de "insolente" la posición de la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, al tiempo que exigió a los dueños de Venevisión y Televen que dejen de conspirar, esto por haber transmitido los mensajes de los ex presidentes latinoamericanos que visitaron al país durante la consulta popular de este domingo.

"Los imperios del mundo pretenden amenazar a Venezuelas y darnos órdenes, darle órdenes al gobierno de Venezuela, insolente. Venezuela es un país libre y soberano. Federica Mogherini te equivocaste con el país, Venezuela no es colonia de Europa", sentenció el mandatario.

Rechazó que los medios de comunicación social del país hayan transmitido por su señal las declaraciones de los expresidente de América Latina que visitaron al país durante la consulta popular promovida por la Asamblea Nacional.

"Verguenza debería darle a los dueños de Venevisión y Televen de pegarse a las ofensas contra el país de estos ex presidente corruptos, pegarse a la ofensa contra nuestra propia patria, debería pedirle perdón al país, como que se pusieron a conspirar otra vez. No es el 2002, no es el 2003, rectifiquen a tiempo", advirtió.