“Maduro está en su peor momento”: Luis Vicente León sobre popularidad del presidente venezolano

Entrevistado en el programa ‘José Vicente Hoy’, el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León aseguró que "Maduro está en su peor momento que va entre 18% y 25 % de simpatía popular, pero eso no se traduce a perder elecciones".

Sobre la candidatura del opositor Henri Falcón destacó que “tiene un nivel de aceptación importante”, pero señaló que le será difícil ya que la MUD lo pinta como “el candidato traidor”.

León consideró que "el dilema real de la oposición no es dilucidar en ir a votar o no. La oposición no puede ganar las elecciones si no participa. Cómo esperas tú ganar si no votas”, pese a esto, enfatizó que "la abstención de los opositores viene dada porque no tiene un líder que los haga soñar y los mueva a salir a votar".

Para el economista “una sanción económica o acción radical no resuelve los problemas del país. Solo se podrá hacer mediante la negociación entre gobierno y oposición. Pero todos los grupos deben hacer concesiones”.

Redacción NTN24 Venezuela

