“Maduro está logrando con el carnet lo que quiere, someter al venezolano”: Henrique Capriles

El exgobernador del estado Miranda y dirigente de la oposición venezolana Henrique Capriles Radonski manifestó durante su programa #PreguntaCapriles que el gobierno de Nicolás Maduro está alcanzando los objetivos propuestos con la implementación del Carnet de la Patria.

“Maduro está logrando con el carnet lo que quiere, someter al chantaje, hacer dependientes cada día más a los venezolanos”, ante esta situación Capriles pidió a los venezolanos no hipotecar el futuro del país.

“No permitan que este gobierno, que es experto en hacer creer que sus soluciones, son las soluciones, no le compre el chantaje, me refiero cuando usted vaya a votar vote en contra del gobierno y cuando va a votar, cuando rescatemos la vía electoral que es uno de los grandes temas que está sobre el tapete”, puntualizó.

Henrique Capriles Radonski destacó además que en el país “no existe posibilidad de salir de esta situación, de resolver la crisis que estamos padeciendo, sin la ayuda y el apoyo de la comunidad internacional”.

Apuntó que el gobierno más allá de sus palabrerías, piden ayuda a los acreedores internacionales, lo que es parte de la colaboración internacional que debe llevarse adelante en el país.

Rechazó además las declaraciones emitidas por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, indicando que “si empezamos con la declaradera se pierde seriedad en todo el proceso, porque este es un proceso que si bien la mayoría de los venezolanos no tiene expectativa alguna porque los señores del gobierno han demostrado una y otra vez no tener palabra”.

Acotó que es la presencia internacional la que ha abierto una rendija de expectativa, “ha pedido que se explore la posibilidad de una negociación seria que permita que el país tenga una solución”.

Capriles le precisó a Jorge Rodríguez que “el tema de las sanciones, señores del gobierno, la oposición no es la que maneja las sanciones, eso no es como dame acá un papel, firma aquí y saca eso. El tema de las sanciones llegó por las violaciones de los derechos fundamentales a los venezolanos y porque la comunidad internacional tiene la posición que tiene porque este gobierno no se cansa de violar la constitución, porque el mundo no va a permitir una dictadura en América”.

Al referirse al tema de la criptomoneda propuesta por Nicolás Maduro este domingo, Henrique Capriles fue tajante al respecto, “la criptomoneda es otra madurada, que al final no se concretará”.

Puntualizó que “esto obviamente no va a resolver el problema económico y eso de la criptomoneda es un reflejo de la destrucción de nuestra moneda. Acabaron con el bolívar.

Capriles dejó claro que “el problema que tenemos en Venezuela es el problema de la hiperinflación, y este gobierno no hace nada por resolverlo, nunca en nuestra historia habíamos llegado a una hiperinflación”.

Redacción NTN24 Venezuela

