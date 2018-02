Maduro exige a su Constituyente que esta misma semana fije la fecha de las elecciones presidenciales

Nicolás Maduro dijo este sábado en una rueda de prensa con medios oficialistas e internacionales, que "pido a la Asamblea Constituyente que fije esta misma semana la fecha de las elecciones" presidenciales, que ya el mismo organismo solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que fueran para antes del 30 de abril.

Durante el encuentro con el Gran Polo Patriótico, Maduro afirmó que las conversaciones de diálogo en República Dominicana estaban avanzadas y que lo único que hacía falta era "firmar el acuerdo". Recalcó que si esa firma no se daba era por desacuerdos internos dentro del seno de la oposición.

Agregó que José Luis Rodríguez Zapatero llega este sábado a Venezuela "Me ha informado el doctor Jorge Rodríguez (jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo) que el día de hoy llega a Venezuela el expresidente del Gobierno español Rodríguez Zapatero (...) a ayudar al acercamiento, a afinar detalles para la firma del acuerdo de paz", dijo Maduro.

Aseguró que Henry Ramos Allup no será el candidato de la oposición y que entonces probablemente se enfrente a Henri Falcón. "¿Con quién me gustaría a mi batirme? Con el que se disponga. Me gustaría Henry Ramos Allup porque es el pasado, es lo peor... pero no le han dado permiso para ser candidato".

Durante la rueda de prensa del evento, hizo notar la ausencia de medios de comunicación no oficialistas.

Redacción NTN24 Venezuela

