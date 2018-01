Magglio Ordoñez critica arbitraje de la final del béisbol venezolano y tuitero lo poncha con una respuesta

El pelotero venezolano y propietario del equipo Caribes de Anzoátegui, Magglio Ordoñez, criticó este jueves el arbitraje que presentó la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) para la gran final que se desarrolla, pero lo que causó polémica fue la respuesta de uno de los tuiteros.

Ordoñez escribió “en la gran final Caribes vs Cardenales, los 6 árbitros son del estado Lara. Qué casualidad. La suspicacia a la orden del día”, pero uno de los seguidores le respondió “y no te da suspicacia que de los 5 rectores del CNE 4 están inscritos en el PSUV? no se digo yo”.

Ya es bien sabido que el pelotero venezolano Magglio Ordoñez ha simpatizado con el gobierno chavista de Venezuela, de allí la respuesta que en opinión de muchos, lo dejó ponchado.

Y no te da suspicacia que de los 5 rectores del CNE 4 están inscritos en el PSUV ? no se digo yo #HablandoDeSuspicacias — Samuel Azuaje (@SazuajeZ) 24 de enero de 2018

