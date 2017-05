Maite Delgado envía contundente mensaje a Maduro: “No pueden seguir matando a nuestros hijos”

Este viernes la animadora venezolana, Maite Delgado, envió un contundente mensaje al Gobierno de Venezuela ante la creciente ola de represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado durante las protestas convocadas por el partido de la oposición.

"No hay tiempo de que ustedes se busquen el corazón a ver si se lo encuentran. No pueden seguir matando a nuestros hijos. Ni uno más. Basta de represión. Tenemos derecho a protestar, a pensar distinto. Tengan vergüenza", dijo a través de su cuenta en la red social Instagram.

La animadora afirmó que el país va a superar la crisis que están viviendo e hizo un llamado a evitar más muertes en Venezuela "Ustedes tienen que entender que se tienen que ir. Han dejado en evidencia cuáles son sus intenciones. No son capaces de luchar contra la delincuencia pero sí de salir a matar a jóvenes inocentes que quieren un país mejor", continuó.

"No más represión, no más muertes. Señores del Gobierno no sigan matando a nuestros hijos. Hoy son nuestros hijos pero mañana pueden ser los de ustedes”, agregó.

Explicó que pese a que se encuentra fuera del país no disminuye su dolor por lo que ocurre en las calles de Venezuela, donde “los jóvenes están muriendo”.

"Me ha tocado vivir este terrible mes en la distancia. Cuando uno sale así sean tres días uno no deja la cédula ni la partida de nacimiento. La patria se lleva en el Corazón y donde quiera que estemos somos venezolanos", culminó.

