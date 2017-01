¡Mala despedida! Mariah Carey tuvo una desafortunada presentación de fin de año en Nueva York

La cantante Mariah Carey no finalizó el año 2016 como esperaba con su esperada actuación en la fiesta por el año nuevo en Times Square, sino que el sonido de su presentación le jugó una mala pasada y la llevó a decidir retirarse del escenario.

Carey interpretaba uno de sus éxitos con la ayuda del ‘lip syncing’ ante millones de personas, cuando el sonido falló y la dejó ver desesperada caminando por la escena mientras espera que se solucione el problema, pero cuando no ocurrió abandonó la presentación.

Mariah Carey is currently the #1 trend after ending 2016 with this disaster of a performance. pic.twitter.com/FDn7maIuyC