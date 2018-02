¿Mala memoria? Cantante estadounidense Selena Gomez no recordó las letras de sus propios éxitos

La capacidad de la cantante estadounidense Selena Gomez para recordar las letras de sus canciones fue puesta a prueba en la emisora BBC Radio1, cuando el presentador Nick Grimmy le pidió participar en un juego en el que debía interpretar algunos éxitos propios luego de escuchar un corto fragmento.

El resultado no fue el mejor, porque Gomez no recordó las letras de las canciones seleccionadas por Grimmy: ‘I Want You To Know’ realizada con el DJ Zedd, una colaboración de 2009 con Demi Lovato y una pieza que la artista cantó para un programa infantil cuando solo tenía siete años.

“Estás bromeando, por favor dime que le pusiste esta canción a Demi, porque ni siquiera escribí esta canción… Fue una canción que Demi y yo hicimos para una película y yo tenía 15 años, o sea… ¡fue hace 10 años Nick!”, aseguró la cantante luego de la prueba.

Sin embargo, antes de empezar el juego, Gomez afirmó "he estado cantando desde que tengo 7 años, siento como si fueran mis historias, así que creo que las letras están incrustadas en mi cabeza”.

Redacción NTN24

