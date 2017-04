Maluma se defiende ante críticas por condecoración recibida en el departamento colombiano de Antioquia

Tras recibir el máximo reconocimiento por parte de la Gobernación de Antioquia, Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, se defiende ante las críticas que afirman que no merece dicha distinción.

''La gente puede hablar de mí, pero la gente no me conoce. La gente no sabe quién es Juan Luis, realmente, y para mí eso tiene más peso que un tuit, que un mensaje en Instagram; y nadie sabe lo que yo he tenido que pasar, nadie sabe que a mis 23 años he tenido que trabajar muy duro para sentarme en la Gobernación de Antioquia y recibir una condecoración”, afirmó el cantante en un programa de televisión colombiano.

El reguetonero colombiano admite que muchos de sus colegas artistas también merecen recibir premios de reconocimiento por sus carreras, pero así mismo afirma que su condecoración es merecida, ya que gracias a su esfuerzo, trabajo y el tiempo que ha invertido en su vida musical hace los meritos necesarios para demostrarle a los jóvenes colombianos de que los sueños se pueden hacer realidad.

Con su más reciente sencillo ''Cuatro Babys'' no sólo ha recibido críticas por parte de los medios y redes sociales, su familia se ha visto afectada por las críticas al éxito musical del cantante.

''Me da un poco de tristeza cuando mis padres se sienten un poco afectados, cuando mi familia me llama y me dice llorando que ellos saben qué clase de persona soy yo y que eso les afecta más a ellos que a mí, realmente” afirmó.

Tras ser acusado de apología y maltrato a las mujeres por la letra de su último sencillo, Maluma agradece a Dios por su carrera y por ser la persona y el artista que es hoy en día.

Esta distinción también la han recibido: los empresarios Arturo Calle y Genaro Pérez, el exministro Luis Felipe Henao, el político Jaime Jaramillo Panesso y el cantante español Raphael.

NTN24