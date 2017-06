Manchester United hace oficial el fichaje del defensor sueco Victor Lindelöf como su primer refuerzo para la próxima temporada

El Manchester United de Inglaterra hizo oficial este miércoles la contratación del defensor sueco Victor Lindelöf, proveniente del Benfica de Portugal, siendo su primer refuerzo para afrontar la temporada 2017/2018 y competir por ganar la liga inglesa y la Champions League.

An in-depth profile of our new defender: https://t.co/TVyOvSLjNJ #HejVictor pic.twitter.com/A3v7YEqlmJ