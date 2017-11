Manuel Rosales advierte que si gana la gobernación del Zulia, se juramentará “donde sea”

El candidato a la gobernación del estado Zulia, Manuel Rosales, expresó que de ganar la elección regional, estará dispuesto a “juramentarse donde sea”, incluso ante la Constituyente.

"Hay que estar claro que ¿quién convocó a las elecciones? la Asamblea Nacional Constituyente y si tu participas es porque estás reconociendo a la ANC", sentenció el exgobernador del Zulia durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1 de Globovisión.

A juicio de Rosales, el subordinarse ante la ANC " no significa que me estoy humillando", pues considera que "no hay poder en Venezuela que pueda establecer esa matriz o sentencia de humillación".

El también dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, criticó la decisión de las organizaciones políticas adscritas a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de no participar en las Elecciones Municipales, pero sí hacerlo para las Presidenciales.

"No es lógico decir que vamos a las presidenciales y ahí sí exigir las condiciones, pero decir que no a las municipales y entregarlas todas al Gobierno".

