Manuel Rosales anuncia su candidatura para la Gobernación del Zulia

El dirigente de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, anunció este lunes que aspira a la Gobernación del Zulia y que se medirá como sea necesario.

Lea también: Exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, asegura que el diálogo político “tiene futuro”

“A los agitados les digo que cojan mínimo, cuando fijen el calendario electoral decidiremos quienes son los candidatos por el método que quieran: primarias, consenso, debate”, afirmó.

Recomendado: Manuel Rosales encabezó la marcha que llego sin contratiempos hasta el CNE de Maracaibo

Rosales hizo el anuncio durante una alocución en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, donde afirmó que el camino es el diálogo: "Un escenario político no es para estarnos atacando ni diciendo groserías, es para buscarle solución al pueblo y ahí voy a estar yo, no me interesa si los extremistas me aplauden”.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve