Manuel Rosales envía carta abierta a militantes de Primero Justicia y Voluntad Popular pidiendo su apoyo en el Zulia

El candidato y dirigente de Un Nuevo Tiempo Manuel Rosales publicó este domingo una carta abierta a los militantes de Primero Justicia y Voluntad Popular en el estado Zulia, en la que reconoce que necesita de su participación para poder vencer al chavismo en las próximas elecciones del 10 de diciembre.

En una carta en la que reconoció sus errores manifestó de forma tajante “Los necesito, y se los digo sin esguinces y medias tintas, los necesito a mi lado. He sido siempre un hombre que intenta enfrentar los hechos, y aceptar la realidad de la vida con la nueva experiencia y el nuevo conocimiento que trae. Y, ustedes son indispensables”.

Indicó que la no participación en el proceso comicial sería llevar al país al suicidio político, por lo que hizo un llamado a salir a las calles a votar para lograr una victoria democrática.

“La preeminencia del desaliento y la pérdida de la fe en el voto están llevando a Venezuela al camino del suicidio, yo creo, de acuerdo a las experiencias que he tenido con ustedes, que los zulianos militantes de cualquier partido, en las universidades, facultades, barrios y urbanizaciones, tomarán conciencia y volverán al camino de la verdad”.

Texto de la Carta

Carta de Manuel Rosales a los militantes de Primero Justicia y Voluntad Popular.

Maracaibo 03 de diciembre de 2017.

Queridos amigos, a lo largo de mi vida ofrendada a la política, yo pensé siempre que era importante tener un partido, y hacer las transformaciones públicas desde sus entrañas. Yo nunca antes tuve una experiencia como la que he tenido en estos días, desde que la codicia y las pasiones, dejaron al Zulia sin su legítimo gobernador electo.

Ha habido distancias de algunos jefes de partido; incluso los comprendo, porque esta es una hora de grandes confusiones. Al mismo tiempo he recibido de ustedes, muestras de hermandad sincera y verdadera, practicada conjuntamente por gente de todos los sectores del Zulia, independientemente de su partido.

Ustedes pueden asustarse por estas palabras que vienen de mí. Pero en esta peregrinación por este Zulia que amo, lo que yo he visto y experimentado, me ha obligado a que reestructure muchos de mis pensamientos, y me veo obligado a dejar algunas de mis ideas anteriores de lado.

Creo que lo importante no es un partido, sino la causa, y esa hoy es el Zulia. Si tenemos el coraje de echar las revanchas a un lado, nos maravillaremos del cambio que vamos a provocar para inspirar nuestra nación.

Los necesito, y se los digo sin esguinces y medias tintas, los necesito a mi lado. He sido siempre un hombre que intenta enfrentar los hechos, y aceptar la realidad de la vida con la nueva experiencia y el nuevo conocimiento que trae. Y, ustedes son indispensables.

Durante los últimos once días, de campaña, he comido del mismo plato con ustedes los militantes de Voluntad Popular y Primero Justicia, incluso bebido del mismo vaso, y estado en la misma misa - mientras orábamos a la misma Virgen, nuestra Chinita - como compañeros, cuyos ojos anhelan ver el mismo cambio, cuyo corazón palpita por los mismos deseos, y que tienen la misma meta de una Venezuela pujante.

Aquí, en esta mesa de noche, mientras escribo en silencio, viendo el retrato de mis hijos y nietos, tengo las visiones más claras sobre lo que está pasando ante este proceso electoral. El venezolano no puede ser culpado de sus animosidades ante el llamado a votar, él sólo está reaccionando a los años de atropello consciente del actual régimen de Gobierno.

Pero como la preeminencia del desaliento y la pérdida de la fe en el voto están llevando a Venezuela al camino del suicidio, yo creo, de acuerdo a las experiencias que he tenido con ustedes, que los zulianos militantes de cualquier partido, en las universidades, facultades, barrios y urbanizaciones, tomarán conciencia y volverán al camino de la verdad, la única manera de salvar a Venezuela del desastre a que la abstención la llevará inevitablemente.

En el pasado me permití hacer acusaciones aplastantes contra las personas que no creían en la vía electoral, y estas generalizaciones quizás han causado las lesiones a algún militante que quizás no mereció ser herido. Pido perdón, y les tiendo no mi mano, sino mi corazón.

Debido al amor y apoyo que he recibido de ustedes los militantes comunitarios de Primero Justicia y Voluntad Popular, debo darles las gracias, repetir que los admiro, y por eso me visto de naranja, de azul, de blanco, y de amarillo, para declarar ahora, con total sinceridad, que deseo ser la expresión de un Zulia unido, de libertad, justicia e igualdad, vida, libertad y felicidad.

Cuento con ustedes, y ustedes conmigo.

Manuel Rosales.

Próximo Gobernador del Zulia

