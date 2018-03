Marcelo Crovato, único argentino preso político del gobierno de Maduro, escapó de Venezuela

Marcelo Crovato, el único argentino preso político del gobierno de Nicolás Maduro, logró escapar de Venezuela junto a su esposa y dos hijos, donde se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 2014.

El Abogado penalista de 50 años dijo, en un audio publicado en las redes sociales, que llegó a Colombia nervioso de que lo descubrieran y devolvieran a las cuatro paredes donde estuvo por más de tres años.

“No quería ver a nadie. Me decía: estoy cerca y que si alguien me llegaba a parar lo empujaba y luego corría, pero eso no fue necesario. Simplemente pasé (la frontera) con cara muy seria. Cuando vi los carteles que decían 'policía de Colombia' sentí un alivio increíble y se me aguaron los ojos”, contó Crovato en el audio.

Precisó que lo primero que hizo al cruzar la frontera, por el puente internacional Simón Bolívar, fue voltear a ver a Venezuela y con la señal que hacen los Scout -referencia que significa que una promesa es para siempre- reiteró su sentido de lucha por el país.

“Me voltee hacia Venezuela, hice la señal de Scout y repetí mi promesa de que seguiría luchando por verla libre. Se me aguaron los ojos, me di vuelta y comencé a caminar hacia Colombia”, explicó.

El abogado penalista indicó que habló días antes con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados donde afirmó que “iba a ayudar”. “De ello cuando llegué, la gente de migración estaba cantando (…) Un funcionario se acercó y me dijo las palabras más hermosas que yo he escuchado en toda mi vida, 'bienvenido a Colombia'. Y selló los pasaportes (de él y su familia) y nos dio el ingreso”, concluyó.

Crovato fue detenido el pasado 2 de julio de 2014 junto a nueve personas más por "participar en guarimbas". El momento de la detención se desarrolló mientras asistía a una persona víctima de un allanamiento en Chacao.

Fue imputado por un juzgado del Área Metropolitana por los siguientes delitos: atentado contra la seguridad en la vía, instigación a la desobediencia de las leyes e intimidación pública y asociación para delinquir.

Crovato es colaborador del Foro Penal Venezolana (FPV) y su caso ha sido el centro de las noticias debido a su nacionalidad.

Cabe resaltar que el abogado, cinco meses después de su detención, intentó quitarse la vida debido a las condiciones en las que se encontraba recluido en la cárcel Yare III; la temperatura es de 40 grados centígrados, no le permitían el ingreso de la comida y había rebajado 25 kilos. Acto seguido, se le concedió la condición de casa por cárcel.

Por su parte, el presidente de Argentina, Maurio Macri, pidió en reiteradas ocasiones la libertad de Crovato pero el Gobierno de Venezuela nunca cedió.

