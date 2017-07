Marco Rubio asegura que este miércoles "será un mal día para 13 facilitadores de Maduro"

El senador estadounidense, Marco Rubio, aseguró que este miércoles será "un mal día para 13 facilitadores" de Nicolás Maduro por "destruir la democracia en Venezuela".

A través de un mensaje por Twitter, el republicano indicó que la administración Donald Trump podría continuar imponiendo más acciones en contra del gobierno venezolano.

Rubio ha sido enfático con las sanciones a funcionador del régimen de Maduro y ha criticado que se mantenga la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyas elecciones serán el 30 de julio.

El 18 de julio, el gobierno de Estados Unidos comenzó a evaluar sanciones contra el ministro venezolano para la Defensa, Vladimir Padrino López y el primer vicepresidente del partido del gobierno venezolano (Psuv), Diosdado Cabello.

El gobierno de Donald Trump habría considerado sancionar a altos funcionarios del régimen venezolano por violación a los derechos humanos, reveló una fuente al medio.

En un comunicado publicado hace varios días por la Casa Blanca, Trump dijo que si el régimen de Maduro impone la Constituyente el próximo domingo, "Estados Unidos tomará acciones económicas fuertes y rápidas".

De inmediato, el gobierno venezolano respondió al ultimátum de EE. UU. y a través de la Cancillería manifestó que el país estaría haciendo "una revisión profunda a las relaciones con Estados Unidos".

Estas medidas contra Venezuela vienen luego de la persistencia de Maduro para aplicar la Constituyente, pese al rechazo de la oposición venezolana y la celebración de un plebiscito el 16 de julio en el que participaron más de 7.5 millones de venezolanos.

